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    Бора Милутинович

    Тренер
    Имя Бора
    Фамилия Милутинович
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 7 сентября 1944
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ирак 8 1 5 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.06.2012 Иордания 1 : 1 Ирак
    12.06.2012 Ирак 1 : 1 Оман
    11.09.2012 Япония 1 : 0 Ирак
    16.10.2012 Ирак 1 : 2 Австралия
    14.11.2012 Ирак 1 : 0 Иордания
    04.06.2013 Оман 1 : 0 Ирак
    11.06.2013 Ирак 0 : 1 Япония
    18.06.2013 Австралия 1 : 0 Ирак
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