Милутинович назвал Черчесова лучшим тренером в мире

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился во время Кубка «Париматч» Премьер с бывшим тренером сборной США (и других команд) Борой Милутиновичем. Серб живет в Катаре.

Желая сфотографироваться с Черчесовым, Милутинович сказал: «Сделайте мне фото с лучшим тренером мира».