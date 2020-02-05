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Милутинович назвал Черчесова лучшим тренером в мире

5 февраля 2020, 23:27
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился во время Кубка «Париматч» Премьер с бывшим тренером сборной США (и других команд) Борой Милутиновичем. Серб живет в Катаре.

Желая сфотографироваться с Черчесовым, Милутинович сказал: «Сделайте мне фото с лучшим тренером мира».

  • Милутинович работал на пяти чемпионатах мира с разными сборными.
  • Серб завершил карьеру в 2010 году, уйдя из сборной Ирака.
  • Черчесов-тренер, в отличие от Милутиновича, брал трофеи.

Источник: YouTube-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Милутинович Бора
Комментарии (9)
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Nesterenko
1580935073
Помню этого тренера хотели назначить в сборную России после ухода Семина.
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ВетеR
1580935085
А Черчесов, наверное, Милутиновича )
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Vseok
1580935506
Интересно под чем он был,когда излагал свой высер
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Armani nn
1580941513
Извините,может я нуб последний,а какие у трофеи брал Черчесов?А или вы про серебро Спартака и Чемпионство Польши?А здесь речь по-моему про тренеров сборных?Нет?Извините,я ж говорил нубье я..
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САДЫЧОК
1580942613
Бора -Великий тренер ! Это , конечно СТЁБ !
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Дядя Серёжа
1580950878
Черчесов засмущался и уехал из Катара. Правда глаза колет.
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Plyash
1580974982
Не хило серб коксику понюхал на кануне,на пару дней "завис" точно.
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