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    Милутинович назвал Черчесова лучшим тренером в мире

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился во время Кубка «Париматч» Премьер с бывшим тренером сборной США (и других команд) Борой Милутиновичем. Серб живет в Катаре.

    Желая сфотографироваться с Черчесовым, Милутинович сказал: «Сделайте мне фото с лучшим тренером мира».

    • Милутинович работал на пяти чемпионатах мира с разными сборными.
    • Серб завершил карьеру в 2010 году, уйдя из сборной Ирака.
    • Черчесов-тренер, в отличие от Милутиновича, брал трофеи.

    Источник: YouTube-канал Тимура Журавеля

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +256

      Vseok 7 минут назад

      Интересно под чем он был,когда излагал свой высер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11573

      ВетеR 14 минут назад

      А Черчесов, наверное, Милутиновича )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2696

      Nesterenko 14 минут назад

      Помню этого тренера хотели назначить в сборную России после ухода Семина.

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