Милутинович назвал Черчесова лучшим тренером в мире

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился во время Кубка «Париматч» Премьер с бывшим тренером сборной США (и других команд) Борой Милутиновичем. Серб живет в Катаре.
Желая сфотографироваться с Черчесовым, Милутинович сказал: «Сделайте мне фото с лучшим тренером мира».
- Милутинович работал на пяти чемпионатах мира с разными сборными.
- Серб завершил карьеру в 2010 году, уйдя из сборной Ирака.
- Черчесов-тренер, в отличие от Милутиновича, брал трофеи.
Источник: YouTube-канал Тимура Журавеля