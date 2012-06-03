Бора Милутинович - статистика
Тренер
|Имя
|Бора
|Фамилия
|Милутинович
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|7 сентября 1944
|Имя
|Бора
|Фамилия
|Милутинович
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|7 сентября 1944
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ирак
|8
|1
|5
|2
|Дата
|Матч
|03.06.2012
|Иордания
|1 : 1
|Ирак
|12.06.2012
|Ирак
|1 : 1
|Оман
|11.09.2012
|Япония
|1 : 0
|Ирак
|16.10.2012
|Ирак
|1 : 2
|Австралия
|14.11.2012
|Ирак
|1 : 0
|Иордания
|04.06.2013
|Оман
|1 : 0
|Ирак
|11.06.2013
|Ирак
|0 : 1
|Япония
|18.06.2013
|Австралия
|1 : 0
|Ирак