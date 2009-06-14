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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Локомотив
Сатурн - Локомотив: обзор матча 14 июня 2009
Сатурн
14.06.2009, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
22'
Зелао
55'
Д. Лоськов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Локомотив
Желтая карточка
Б. Джиби Фалл
Замена
А. Сапета
️️️️
Д. Лоськов
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
Желтая карточка
В. Евсеев
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Иванов
Замена
Я. Дюрица
️️️️
Родолфо
ГОЛ! 2:0!
Д. Лоськов
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
А. Гатагов
Замена
С. Иванов
️️️️
Т. Дуймович
ГОЛ! 1:0!
Зелао
Пас отдал
Д. Лоськов
Желтая карточка
Д. Кириченко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
5
Петр Немов
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Алексей Игонин
(К)
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
16
Вадим Евсеев
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
28
Владимир Кузьмичев
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
2
Родолфо
(К)
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛВ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
70
Шарлес
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
10
Александр Минченков
ПВ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
8
Марко Топич
ЦФ
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
0
Давид Муджири
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
4-1-3-2
31
Кински
5
Немов
26
Зелао
4
Игонин
4
Ангбва
16
Евсеев
5
Каряка
10
Лоськов
88
Иванов
10
Кириченко
28
Кузьмичев
4-3-2-1
1
Чех
55
Янбаев
2
Родолфо
25
Баша
23
Кузьмин
30
Кочиш
70
Шарлес
19
Дуймович
10
Минченков
9
Гатагов
27
Одемвингие
88
Иванов
84
Воробьев
84
Воробьев
88
Иванов
10
Лоськов
41
Сапета
41
Сапета
10
Лоськов
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
2
Родолфо
4
Дюрица
4
Дюрица
2
Родолфо
19
Дуймович
99
Иванов
99
Иванов
19
Дуймович
9
Гатагов
24
Фалл
24
Фалл
9
Гатагов
Остались в запасе
Сатурн
Локомотив
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
0
Иван Левенец
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
0
Давид Муджири
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
0
Давид Муджири
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Сатурн - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
С. Хральцов (Москва)
Е.Волнин (Владимир)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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