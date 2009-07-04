Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июнь 2009
июль 2009
Товарищеские матчи 2009
Рапид
2 : 1
Баник
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 16 тур
Волга
2 : 3
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009, 13 тур
Челябинск
2 : 0
Матч завершен
Химик
0 : 0
Матч завершен
Тюмень
1 : 0
Оренбург
Матч завершен
Рубин-2
2 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
0 : 3
Матч завершен
Динамо Киров
0 : 0
Уфа
Матч завершен
Мордовия
3 : 0
Волга
Матч завершен
Чемпионат Белоруссии 2009, 12 тур
Динамо-Брест
1 : 2
Минск
Матч завершен
Гранит
0 : 2
Нафтан
Матч завершен
Сморгонь
0 : 2
Днепр
Матч завершен
Витебск
0 : 1
Шахтер
Матч завершен
БАТЭ
3 : 0
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен