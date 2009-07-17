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июнь 2009
июль 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009, 15 тур
Сахалин
2 : 3
Енисей
Матч завершен
2 : 1
Матч завершен
Новокузнецк
5 : 2
Матч завершен
Товарищеские матчи 2009
Борнмут
0 : 3
Тоттенхэм
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 14 тур
Динамо (мол)
1 : 2
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
Раменское
2 : 1
Ростов (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
3 : 0
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Чемпионат Украины (2009/2010), 1 тур
Мариуполь
1 : 0
Говерла
Матч завершен
Чемпионат Австрии (2009/2010), 1 тур
Винер-Нойштадт
3 : 1
Аустрия К
Матч завершен