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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Говерла
Мариуполь - Говерла: обзор матча 17 июля 2009
Мариуполь
17.07.2009, пятница, 20:00
Чемпионат Украины, 1 тур
1 : 0
Завершен
Говерла
72'
И. Тищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Говерла
Замена
️️️️
А. Артеменко
ГОЛ! 1:0!
И. Тищенко
Желтая карточка
А. Савин
Замена
И. Тищенко
️️️️
Н. Кашевский
Замена
В. Микуляк
️️️️
В. Браила
Замена
В. Бурдули
️️️️
С. Давыдов
Замена
А. Касьян
️️️️
В. Мельник
Желтая карточка
А. Кучис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
24
Игорь Чучман
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
58
Дмитрий Воробей
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
Главный тренер
Илья Близнюк
Говерла
1
Александр Надь
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
22
Александр Артеменко
ЦЗ
19
Сергей Есин
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
6
Валентин Платонов
ЦП
0
Ауримас Кучис
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
0
Северино Лима
ЦФ
0
Александр Кечеджи
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
2
Андрей Ильчишин
ЦЗ
17
Виталий Калиниченко
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
0
Владимир Бурдули
ЦП
3-2-4
1
Романенко
3
Самусевас
3
Микицей
4
Мельник
6
Кашевский
14
Савин
58
Воробей
27
Пуканыч
19
Тищенко
99
Ярошенко
3-2-3-2
1
Надь
22
Артеменко
19
Есин
23
Болохан
3
Донец
56
Козориз
6
Платонов
0
Кучис
18
Браила
25
Давыдов
10
Невуче
Кривошеенко
14
Западня
14
Западня
Кривошеенко
4
Мельник
19
Касьян
19
Касьян
4
Мельник
25
Давыдов
0
Бурдули
0
Бурдули
25
Давыдов
18
Браила
13
Микуляк
13
Микуляк
18
Браила
Остались в запасе
Мариуполь
Говерла
0
Северино Лима
ЦФ
0
Александр Кечеджи
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
2
Андрей Ильчишин
ЦЗ
17
Виталий Калиниченко
ЦЗ
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Остались в запасе
0
Северино Лима
ЦФ
0
Александр Кечеджи
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
Остались в запасе
2
Андрей Ильчишин
ЦЗ
17
Виталий Калиниченко
ЦЗ
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Мариуполь - Говерла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
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