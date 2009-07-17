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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Ростов (мол)
Раменское - Ростов (мол): обзор матча 17 июля 2009
Раменское
17.07.2009, пятница, 17:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ростов (мол)
35'
Ф. Проньков
81'
А. Грищенко
7'
С. Чернышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Ростов (мол)
Желтая карточка
Д. Моц
+2
Желтая карточка
А. Грищенко
Замена
М. Калмыков
️️️️
С. Чернышев
ГОЛ! 2:1!
А. Грищенко
Замена
М. Гурбанов
️️️️
М. Игнатов
Замена
Д. Никитинский
️️️️
Ф. Васиев
Замена
В. Юрченко
️️️️
М. Шевяков
Замена
Э. Махмудов
️️️️
С. Белоусов
Замена
А. Колодко
️️️️
В. Соболев
Замена
А. Анисимов
️️️️
Ф. Проньков
Замена
А. Скляров
️️️️
В. Мироник
Замена
Д. Халилович
️️️️
С. Брызгалов
Желтая карточка
В. Мироник
ГОЛ! 1:1!
Ф. Проньков
ГОЛ! 0:1!
С. Чернышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
0
Даниил Моц
ЦП
13
Александр Грищенко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Михаил Шевяков
ЦФ
35
Федор Проньков
ЦФ
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
14
Виталий Кириченко
ЦП
0
Михаил Игнатов
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
Главный тренер
Сергей Бутенко
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
21
Артем Анисимов
ЦП
53
Александр Колодко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
69
Михаил Салеев
ЦП
0
Максим Калмыков
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
4-4-2
24
Чилюшкин
26
Васиев
3
Плопа
92
Брызгалов
27
Молодцов
19
Соболев
13
Грищенко
7
Белоусов
0
Моц
35
Проньков
19
Шевяков
3-3-4
35
Назаров
2
Лещиков
12
Васильев
5
Баннов
37
Хагба
10
Матрахов
5
Мироник
0
Игнатов
8
Чернышев
11
Семка
14
Кириченко
19
Шевяков
0
Юрченко
0
Юрченко
19
Шевяков
35
Проньков
21
Анисимов
21
Анисимов
35
Проньков
19
Соболев
53
Колодко
53
Колодко
19
Соболев
92
Брызгалов
0
Халилович
0
Халилович
92
Брызгалов
26
Васиев
7
Никитинский
7
Никитинский
26
Васиев
7
Белоусов
8
Махмудов
8
Махмудов
7
Белоусов
8
Чернышев
0
Калмыков
0
Калмыков
8
Чернышев
0
Игнатов
70
Гурбанов
70
Гурбанов
0
Игнатов
5
Мироник
43
Скляров
43
Скляров
5
Мироник
Остались в запасе
Раменское
Ростов (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
69
Михаил Салеев
ЦП
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
69
Михаил Салеев
ЦП
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Раменское - Ростов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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