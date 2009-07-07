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июнь 2009
июль 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009, 14 тур
1 : 1
Смена
Матч завершен
Товарищеские матчи 2009
Зенит
2 : 2
Андерлехт
Матч завершен
Динамо
2 : 1
Айнтрахт
Матч завершен
Шальке-04
0 : 0
Твенте
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 17 тур
Сочи
2 : 0
Торпедо Вл
Матч завершен
4 : 1
Спарта
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009, 14 тур
1 : 0
Нефтехимик
Матч завершен
Челябинск
1 : 0
Оренбург
Матч завершен
Тюмень
2 : 2
Матч завершен
Рубин-2
3 : 0
Матч завершен
Динамо Киров
0 : 2
Матч завершен
Химик
1 : 6
Уфа
Матч завершен
Сокол
1 : 3
Лада-Тольятти
Матч завершен