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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Челябинск - Оренбург
Челябинск - Оренбург: обзор матча 07 июля 2009
Челябинск
07.07.2009, вторник, 16:30
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
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Статистика матча Челябинск - Оренбург
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0
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Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
- : -
14.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
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