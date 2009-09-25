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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Раменское
Динамо (мол) - Раменское: обзор матча 25 сентября 2009
Динамо (мол)
25.09.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 23 тур
2 : 0
Завершен
Раменское
9'
И. Логуа
44'
Н. Замалиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Раменское
Желтая карточка
В. Комисов
+2
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Д. Скепский
+1
Желтая карточка
В. Соболев
Желтая карточка
Н. Замалиев
Замена
К. Кулешов
️️️️
Д. Никитинский
Замена
С. Брызгалов
️️️️
А. Колодко
Замена
А. Грищенко
️️️️
Э. Махмудов
Желтая карточка
А. Колодко
Желтая карточка
А. Лобков
Замена
В. Пронкин
️️️️
И. Логуа
Желтая карточка
М. Гаджиев
Замена
️️️️
В. Чилюшкин
Замена
Д. Халилович
️️️️
М. Плопа
Замена
М. Спирин
️️️️
А. Сапета
Замена
В. Соболев
️️️️
В. Юрченко
ГОЛ! 2:0!
Н. Замалиев
Замена
В. Комисов
️️️️
А. Юсупов
ГОЛ! 1:0!
И. Логуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
9
Роман Панин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
71
Юрий Медведев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Раменское
0
Денис Халилович
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
13
Александр Грищенко
ЦП
21
Михаил Спирин
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
4-5
13
Панов
7
Логуа
69
Лобков
71
Медведев
4
Чичерин
19
Рыховский
13
Замалиев
0
Моргошия
4
Юсупов
10
Скепский
3-5-1-1
24
Чилюшкин
11
Темников
3
Плопа
26
Васиев
91
Гаджиев
41
Сапета
8
Махмудов
7
Никитинский
38
Зинович
53
Колодко
0
Юрченко
7
Логуа
92
Пронкин
92
Пронкин
7
Логуа
10
Скепский
97
Тихонов
97
Тихонов
10
Скепский
4
Юсупов
17
Комисов
17
Комисов
4
Юсупов
8
Махмудов
13
Грищенко
13
Грищенко
8
Махмудов
7
Никитинский
9
Кулешов
9
Кулешов
7
Никитинский
41
Сапета
21
Спирин
21
Спирин
41
Сапета
3
Плопа
0
Халилович
0
Халилович
3
Плопа
53
Колодко
92
Брызгалов
92
Брызгалов
53
Колодко
0
Юрченко
19
Соболев
19
Соболев
0
Юрченко
Остались в запасе
Динамо (мол)
Раменское
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
Остались в запасе
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
Остались в запасе
Статистика матча Динамо (мол) - Раменское
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
МСА Динамо
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Динамо (мол)
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