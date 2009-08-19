Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Андерлехт
Лион - Андерлехт: обзор матча 19 августа 2009
Лион
19.08.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов
5 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Андерлехт
10'
М. Пьянич
15'
Лисандро (П)
40'
М. Бастос
42'
Б. Гомис
63'
Б. Гомис
58'
М. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Андерлехт
Замена
Эдерсон
️️️️
Б. Гомис
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Т. де Суттер
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Лисандро
Желтая карточка
Я. Полак
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
Ж. Макун
️️️️
К. Чельстрем
ГОЛ! 5:1!
Б. Гомис
Пас отдал
М. Бастос
ГОЛ! 4:1!
М. Суарес
Пас отдал
Т. де Суттер
Замена
Ж. Лежар
️️️️
Г. Жилле
ГОЛ! 4:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Лисандро
ГОЛ! 3:0!
М. Бастос
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Лисандро
15'
14'
Желтая карточка
С. Прото
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Мишел Бастос
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
(К)
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЛП
7
Матиас Суарес
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
30
Гийом Жилле
ПП
19
Том де Суттер
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
40
Антони Мунье
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
12
Томас Шатель
ЦП
9
Рейналдо
ЦП
90
Буба
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
24
Бодмер
15
Ревейер
4
Чельстрем
28
Тулалан
15
Пьянич
7
Бастос
9
Лисандро
18
Гомис
4-5-1
1
Прото
27
Василевски
23
Юхас
3
Дешахт
37
ван Дамм
30
Жилле
7
Суарес
8
Полак
6
Билья
11
Буссуфа
19
де Суттер
18
Гомис
10
Эдерсон
10
Эдерсон
18
Гомис
4
Чельстрем
17
Макун
17
Макун
4
Чельстрем
9
Лисандро
19
Дельгадо
19
Дельгадо
9
Лисандро
30
Жилле
30
Лежар
30
Лежар
30
Жилле
19
де Суттер
9
Лукаку
9
Лукаку
19
де Суттер
Остались в запасе
Лион
Андерлехт
1
Реми Веркутр
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
12
Томас Шатель
ЦП
9
Рейналдо
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
90
Буба
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
Остались в запасе
12
Томас Шатель
ЦП
9
Рейналдо
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
90
Буба
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Андерлехт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель (оба - Германия)
Делегат:
Жак Антенен (Швейцария)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт Классика" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Лион
Андерлехт
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+