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Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - Лион
Андерлехт - Лион: обзор матча 25 августа 2009
Андерлехт
25.08.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
1 : 3
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Лион
52'
М. Суарес (П)
27'
Лисандро
32'
Лисандро
42'
Лисандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Лион
Замена
М. Гоналон
️️️️
Ж. Тулалан
Желтая карточка
М. Буссуфа
Замена
Рейналдо
️️️️
Т. Шатель
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Лисандро
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Суарес
Замена
Л. Билья
️️️️
Я. Полак
Замена
М. Суарес
️️️️
Т. де Суттер
ГОЛ! 0:3!
Лисандро
ГОЛ! 0:2!
Лисандро
Пас отдал
Ж. Тулалан
ГОЛ! 0:1!
Лисандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
12
Томас Шатель
ЦП
90
Буба
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
9
Рейналдо
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Кану
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-5-1
22
Шоллен
27
Василевски
3
Мазух
3
Дешахт
23
Юхас
90
Буба
11
Буссуфа
8
Полак
30
Жилле
12
Шатель
19
де Суттер
4-3-1-1
1
Льорис
15
Ревейер
3
Крис
24
Бодмер
26
Сиссоко
28
Тулалан
17
Макун
7
Бастос
19
Дельгадо
9
Лисандро
12
Шатель
9
Рейналдо
9
Рейналдо
12
Шатель
8
Полак
6
Билья
6
Билья
8
Полак
19
де Суттер
7
Суарес
7
Суарес
19
де Суттер
28
Тулалан
25
Гоналон
25
Гоналон
28
Тулалан
Чельстрем
15
Пьянич
15
Пьянич
Чельстрем
9
Лисандро
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
9
Лисандро
Остались в запасе
Андерлехт
Лион
1
Силвио Прото
ВР
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
10
Кану
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
10
Кану
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Андерлехт - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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