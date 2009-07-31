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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Кубань (мол)
Спартак М (мол) - Кубань (мол): обзор матча 31 июля 2009
Спартак М (мол)
31.07.2009, пятница, 17:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 16 тур
4 : 1
Завершен
Кубань (мол)
6'
И. Горбатенко
51'
М. Григорьев
56'
Джано
90'
Р. Половов (АГ)
25'
А. Кучук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Кубань (мол)
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Р. Половов
Желтая карточка
М. Ковальчук
Замена
К. Советкин
️️️️
А. Зотов
Замена
Д. Каюмов
️️️️
И. Горбатенко
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Малоян
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Кучук
Желтая карточка
И. Квеквескири
ГОЛ! 3:1!
Джано
Замена
Р. Слинько
️️️️
Р. Баратов
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Карибов
ГОЛ! 2:1!
М. Григорьев
Замена
Джано
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
А. Зотов
+1
+1
Желтая карточка
П. Миненко
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Замена
О. Динеев
️️️️
А. Кожевников
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кучук
Желтая карточка
А. Кожевников
ГОЛ! 1:0!
И. Горбатенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
6
Павел Миненко
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
22
Александр Карибов
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
18
Роман Половов
ЦФ
4
Ренат Баратов
ЦФ
Спартак М (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
10
Константин Советкин
ЦП
7
Джано
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
25
Олег Динеев
ЦФ
Кубань (мол)
22
Вячеслав Марикода
ВР
92
Руслан Слинько
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
4-4-1-1
1
Комиссаров
30
Кудряшов
25
Кожевников
3
Кадеев
35
Гультяев
10
Григорьев
21
Зотов
28
Рыжков
88
Киреев
23
Горбатенко
0
Малоян
3-1-4-2
22
Пузин
73
Ковальчук
6
Миненко
5
Дмитренко
33
Квеквескири
39
Винников
30
Кучук
23
Сквернюк
22
Карибов
4
Баратов
18
Половов
25
Кожевников
25
Динеев
25
Динеев
25
Кожевников
21
Зотов
10
Советкин
10
Советкин
21
Зотов
28
Рыжков
7
Джано
7
Джано
28
Рыжков
23
Горбатенко
7
Каюмов
7
Каюмов
23
Горбатенко
0
Малоян
7
Козлов
7
Козлов
0
Малоян
4
Баратов
92
Слинько
92
Слинько
4
Баратов
22
Карибов
73
Курдус
73
Курдус
22
Карибов
30
Кучук
42
Кабанов
42
Кабанов
30
Кучук
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Кубань (мол)
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Азамат Джиоев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
22
Вячеслав Марикода
ВР
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Азамат Джиоев
ВР
Остались в запасе
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Кубань (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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3 : 0
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2 : 2
23.10.2026
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Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
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Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
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Россия. МФЛ, 10 тур
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0 : 1
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Кубань (мол)
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1 : 5
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Кубань (мол)
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Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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