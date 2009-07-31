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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - ЦСКА (мол)
Томь (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 31 июля 2009
Томь (мол)
31.07.2009, пятница, 15:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 16 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
71'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
А. Григорян
️️️️
М. Федоров
Желтая карточка
М. Федоров
Замена
А. Васильев
️️️️
Г. Болайи Осени
Замена
А. Зобнин
️️️️
Р. Жариков
Замена
С. Федотов
️️️️
А. Власов
Замена
И. Туев
️️️️
Д. Ефремов
ГОЛ! 0:1!
А. Заболотный
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
С. Аксенов
Замена
Ю. Петраков
️️️️
А. Киселев
Замена
К. Сашилин
️️️️
Д. Киселев
Желтая карточка
Д. Матвиенко
Замена
А. Якимов
️️️️
С. Воронов
Желтая карточка
Д. Сергеев
Желтая карточка
А. Власов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
15
Денис Киселев
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Сергей Аксенов
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
43
Роман Жариков
ЦФ
11
Сергей Воронов
ЦФ
ЦСКА (мол)
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
5
Антон Власов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
10
Максим Федоров
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
0
Константин Сашилин
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
26
Артак Григорян
ЦФ
3-4-1-2
1
Ридош
18
Сергеев
17
Матвиенко
15
Вахрушев
15
Киселев
85
Ефремов
0
Аксенов
71
Грохин
3
Голяткин
11
Воронов
43
Жариков
3-2-3-2
25
Нигматуллин
14
Драгунов
5
Власов
20
Столяренко
3
Джалилов
88
Эркин
13
Кудрявцев
10
Федоров
20
Киселев
91
Заболотный
0
Осени
15
Киселев
0
Сашилин
0
Сашилин
15
Киселев
11
Воронов
89
Якимов
89
Якимов
11
Воронов
0
Аксенов
90
Пшеничников
90
Пшеничников
0
Аксенов
85
Ефремов
42
Туев
42
Туев
85
Ефремов
43
Жариков
14
Зобнин
14
Зобнин
43
Жариков
10
Федоров
26
Григорян
26
Григорян
10
Федоров
5
Власов
8
Федотов
8
Федотов
5
Власов
0
Осени
17
Васильев
17
Васильев
0
Осени
20
Киселев
77
Петраков
77
Петраков
20
Киселев
Остались в запасе
Томь (мол)
ЦСКА (мол)
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
96
Иван Перфильев
ВР
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
Остались в запасе
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
Статистика матча Томь (мол) - ЦСКА (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
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