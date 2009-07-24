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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Рубин (мол)
Зенит (мол) - Рубин (мол): обзор матча 24 июля 2009
Зенит (мол)
24.07.2009, пятница, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 1
Завершен
Рубин (мол)
16'
М. Канунников
54'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Рубин (мол)
Замена
С. Иоломанов
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
А. Гаппаров
️️️️
И. Кухарчук
Желтая карточка
С. Васецкий
Замена
А. Орнат
️️️️
С. Матяш
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Соснин
ГОЛ! 1:1!
И. Кухарчук
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Портнягин
Замена
П. Умарбаев
️️️️
В. Галиулин
Замена
Н. Ревишвили
️️️️
С. Козко
Замена
И. Чеминава
️️️️
С. Костин
Замена
А. Джалилов
️️️️
И. Бикчантаев
Замена
А. Петров
️️️️
Е. Стариков
Желтая карточка
С. Костин
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Канунников
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Рубин (мол)
1
Сергей Козко
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
28
Владимир Чернов
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Ян Бобровский
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
77
Александр Петров
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Рубин (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-1-3-3
12
Заболотный
27
Мочалин
3
Костин
98
Петров
44
Башкиров
10
Васецкий
20
Комолов
23
Соснин
87
Стариков
10
Матяш
99
Канунников
2-4-1-2
1
Козко
66
Жестоков
80
Климов
28
Чернов
52
Котляров
91
Самигуллин
21
Галиулин
44
Кухарчук
97
Портнягин
11
Бикчантаев
87
Стариков
77
Петров
77
Петров
87
Стариков
10
Матяш
79
Орнат
79
Орнат
10
Матяш
3
Костин
5
Чеминава
5
Чеминава
3
Костин
23
Соснин
10
Сушкин
10
Сушкин
23
Соснин
21
Галиулин
39
Умарбаев
39
Умарбаев
21
Галиулин
11
Бикчантаев
10
Джалилов
10
Джалилов
11
Бикчантаев
Оразсахедов
53
Иоломанов
53
Иоломанов
Оразсахедов
44
Кухарчук
15
Гаппаров
15
Гаппаров
44
Кухарчук
1
Козко
77
Ревишвили
77
Ревишвили
1
Козко
97
Портнягин
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
Остались в запасе
Зенит (мол)
Рубин (мол)
3
Ян Бобровский
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
3
Ян Бобровский
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Зенит (мол) - Рубин (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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