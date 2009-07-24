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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Раменское
Кр. Советов (мол) - Раменское: обзор матча 24 июля 2009
Кр. Советов (мол)
24.07.2009, пятница, 13:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 0
Завершен
Раменское
50'
А. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Раменское
Замена
А. Бутывский
️️️️
Д. Костяев
+2
Замена
А. Часовских
️️️️
А. Попов
+2
Замена
А. Буданов
️️️️
Е. Попков
Замена
А. Медведев
️️️️
Д. Никитинский
Замена
С. Первадчук
️️️️
Ф. Проньков
Замена
Д. Подрезов
️️️️
Р. Разделкин
Желтая карточка
Э. Махмудов
ГОЛ! 1:0!
А. Попов
Замена
В. Куров
️️️️
Е. Песегов
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Анисимов
Замена
А. Колодко
️️️️
М. Плопа
Замена
М. Спирин
️️️️
Д. Моц
Желтая карточка
А. Попов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
12
Евгений Попков
ЦП
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
0
Даниил Моц
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
13
Александр Грищенко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Михаил Шевяков
ЦФ
35
Федор Проньков
ЦФ
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
2
Никита Антонов
ЦЗ
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
0
Виталий Куров
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
0
Артем Бутывский
ЦФ
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
10
Сергей Первадчук
ЦЗ
21
Михаил Спирин
ЦП
53
Александр Колодко
ЦП
0
Александр Медведев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
3-3-3-1
1
Юрченко
15
Ярославцев
2
Редя
6
Шустиков
43
Костяев
15
Цаллагов
2
Друковский
12
Попков
10
Разделкин
7
Песегов
39
Попов
3-5-2
24
Чилюшкин
27
Молодцов
92
Брызгалов
3
Плопа
0
Моц
13
Грищенко
7
Никитинский
7
Белоусов
21
Анисимов
35
Проньков
19
Шевяков
39
Попов
15
Часовских
15
Часовских
39
Попов
43
Костяев
0
Бутывский
0
Бутывский
43
Костяев
10
Разделкин
0
Подрезов
0
Подрезов
10
Разделкин
7
Песегов
0
Куров
0
Куров
7
Песегов
12
Попков
44
Буданов
44
Буданов
12
Попков
0
Моц
21
Спирин
21
Спирин
0
Моц
3
Плопа
53
Колодко
53
Колодко
3
Плопа
35
Проньков
10
Первадчук
10
Первадчук
35
Проньков
7
Никитинский
0
Медведев
0
Медведев
7
Никитинский
21
Анисимов
8
Махмудов
8
Махмудов
21
Анисимов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Раменское
2
Никита Антонов
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
Остались в запасе
2
Никита Антонов
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Раменское
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Кр. Советов (мол)
Раменское
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2025.12.10 18:53
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