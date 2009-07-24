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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Динамо (мол)
Локомотив (мол) - Динамо (мол): обзор матча 24 июля 2009
Локомотив (мол)
24.07.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 1
Завершен
Динамо (мол)
69'
Д. Войнов
53'
Д. Скепский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Динамо (мол)
+1
Замена
А. Каракин
️️️️
А. Юсупов
Замена
И. Миронов
️️️️
Н. Пилиев
Замена
А. Лобков
️️️️
И. Логуа
Вторая желтая
С. Терехов
Замена
Р. Быков
️️️️
Р. Камболов
ГОЛ! 1:1!
Д. Войнов
Желтая карточка
Р. Панин
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Скепский
Желтая карточка
С. Терехов
Замена
Г. Нуров
️️️️
А. Панковец
Замена
А. Гомелько
️️️️
И. Киселев
Желтая карточка
В. Рыховский
Замена
В. Моргошия
️️️️
Р. Паштов
Желтая карточка
Н. Пилиев
Желтая карточка
И. Логуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
17
Александр Панковец
ЦП
14
Никита Самохин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
9
Роман Панин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
88
Роман Быков
ЦП
27
Илья Миронов
ЦП
22
Павел Печенкин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
71
Юрий Медведев
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
3-1-5-1
0
Киселев
11
Павлов
33
Шарифи
0
Дьяков
88
Камболов
5
Пилиев
14
Самохин
4
Фомин
21
Войнов
17
Панковец
11
Чочиев
4-5
1
Шунин
7
Логуа
4
Чичерин
71
Денисов
32
Терехов
77
Паштов
10
Скепский
13
Замалиев
4
Юсупов
19
Рыховский
88
Камболов
88
Быков
88
Быков
88
Камболов
5
Пилиев
27
Миронов
27
Миронов
5
Пилиев
0
Киселев
12
Гомелько
12
Гомелько
0
Киселев
17
Панковец
94
Нуров
94
Нуров
17
Панковец
4
Юсупов
15
Каракин
15
Каракин
4
Юсупов
7
Логуа
69
Лобков
69
Лобков
7
Логуа
77
Паштов
0
Моргошия
0
Моргошия
77
Паштов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Динамо (мол)
22
Павел Печенкин
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
71
Юрий Медведев
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
22
Павел Печенкин
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Остались в запасе
71
Юрий Медведев
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Локомотив (мол) - Динамо (мол)
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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Локомотив (мол)
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