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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бней-Иегуда - Пасуш де Феррейра
Бней-Иегуда - Пасуш де Феррейра: обзор матча 28 июля 2009
Бней-Иегуда
28.07.2009, вторник, 20:00
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бней-Иегуда - Пасуш де Феррейра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бней-Иегуда
Лига Европы, 4 раунд
Бней-Иегуда
0 : 1
29.08.2019
Мальме
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
22.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Бней-Иегуда
2 : 1
15.08.2019
Нефтчи
Лига Европы, 3 раунд
Нефтчи
2 : 2
08.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Зенит
0 : 1
03.08.2017
Бней-Иегуда
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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Бней-Иегуда
Пасуш де Феррейра
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
«Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде ЛЕ, «Арсенал» в случае победы над «Нефтчи» – с «Бней-Иегуда»
2019.07.22 15:11
46
Россиянин Амир Натхо пройдет просмотр в «Бней-Игуде»
2018.12.28 09:33
5
Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»
2017.08.04 08:53
12
Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!»
2017.08.04 07:18
19
Тренер «Бней-Иегуды»: «Второй гол в домашней игре многое предопределил»
2017.08.04 07:01
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
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