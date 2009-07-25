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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Таврия
Динамо К - Таврия: обзор матча 25 июля 2009
Динамо К
25.07.2009, суббота, 19:30
Чемпионат Украины, 2 тур
6 : 0
Завершен
Таврия
10'
О. Гусев
17'
А. Милевский
33'
О. Гусев
48'
К. Корреа
62'
А. Ярмоленко
90'
Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Таврия
ГОЛ! 6:0!
Гильерме
Желтая карточка
Р. Еременко
Замена
Гильерме
️️️️
К. Корреа
Замена
С. Джуричич
️️️️
В. Свидерский
Замена
Т. Гиоане
️️️️
О. Гусев
ГОЛ! 5:0!
А. Ярмоленко
Замена
Р. Платон
️️️️
Л. Идахор
ГОЛ! 4:0!
К. Корреа
Замена
А. Зборовский
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
О. Вукоевич
Замена
А. Несмачный
️️️️
Б. Эль Каддури
Желтая карточка
С. Маркович
ГОЛ! 3:0!
О. Гусев
ГОЛ! 2:0!
А. Милевский
17'
ГОЛ! 1:0!
О. Гусев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
0
Вячеслав Свидерский
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Динамо К
45
Роман Загладько
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
22
Олег Карамушка
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
25
Андрей Зборовский
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
3-5-1-1
1
Шовковский
30
Эль Каддури
3
Бетао
34
Хачериди
5
Вукоевич
77
Корреа
26
Еременко
36
Нинкович
20
Гусев
7
Ярмоленко
0
Милевский
4-4-2
1
Старцев
5
Маркович
80
Корнев
20
Монахов
0
Свидерский
15
Луценко
22
Любенович
84
Голайдо
2
Галюза
11
Идахор
39
Ковпак
30
Эль Каддури
5
Несмачный
5
Несмачный
30
Эль Каддури
20
Гусев
0
Гиоане
0
Гиоане
20
Гусев
77
Корреа
17
Гильерме
17
Гильерме
77
Корреа
0
Свидерский
6
Джуричич
6
Джуричич
0
Свидерский
15
Луценко
25
Зборовский
25
Зборовский
15
Луценко
11
Идахор
24
Платон
24
Платон
11
Идахор
Остались в запасе
Динамо К
Таврия
45
Роман Загладько
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
12
Дмитрий Стойко
ВР
22
Олег Карамушка
ВР
10
Максим Фещук
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Остались в запасе
45
Роман Загладько
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
12
Дмитрий Стойко
ВР
22
Олег Карамушка
ВР
10
Максим Фещук
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Динамо К - Таврия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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