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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 25 июля 2009
Зенит
25.07.2009, суббота, 18:45
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рубин
Желтая карточка
Р. Адамов
Травма
С. Рыжиков
Замена
Ф. Текке
️️️️
С. Хусти
Замена
Р. Адамов
️️️️
Г. Карадениз
Желтая карточка
В. Файзулин
Замена
В. Калешин
️️️️
А. Бухаров
Вторая желтая
Д. Квирквелия
Желтая карточка
Д. Квирквелия
Желтая карточка
К. Нобоа
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Горбанец
Замена
В. Файзулин
️️️️
Р. Широков
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
А. Анюков
19'
Желтая карточка
С. Хусти
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
9
Саболч Хусти
ЛФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
20
Игорь Семшов
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
33
Фатих Текке
ЦФ
Рубин
1
Сергей Козко
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
0
Степан Томас
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
3-3-3
16
Малафеев
4
Крижанац
6
Ломбертс
22
Анюков
15
Широков
27
Денисов
18
Зырянов
9
Хусти
88
Погребняк
20
Семшов
4-3-2-1
1
Рыжиков
3
Салуквадзе
76
Шаронов
44
Навас
16
Квирквелия
37
Семак
40
Сибайя
16
Нобоа
32
Горбанец
61
Карадениз
11
Бухаров
15
Широков
20
Файзулин
20
Файзулин
15
Широков
9
Хусти
33
Текке
33
Текке
9
Хусти
11
Бухаров
17
Калешин
17
Калешин
11
Бухаров
32
Горбанец
7
Рязанцев
7
Рязанцев
32
Горбанец
61
Карадениз
21
Адамов
21
Адамов
61
Карадениз
Остались в запасе
Зенит
Рубин
0
Камил Чонтофальски
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
1
Сергей Козко
ВР
0
Степан Томас
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Остались в запасе
1
Сергей Козко
ВР
0
Степан Томас
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Зенит - Рубин
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
И.Барышников (Москва)
С.Пантелеев (Тула)
Делегат:
А.Спирин (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая); "Спорт" 23:35 (в записи)
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