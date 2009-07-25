Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Металлист
Днепр - Металлист: обзор матча 25 июля 2009
Днепр
25.07.2009, суббота, 21:30
Чемпионат Украины, 2 тур
2 : 0
Завершен
Металлист
53'
М. Калиниченко
59'
Е. Селезнев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Металлист
Желтая карточка
С. Назаренко
Замена
П. Пашаев
️️️️
В. Гоменюк
Замена
Э. Даниэль Фредес
️️️️
С. Валяев
Замена
М. Холек
️️️️
М. Калиниченко
Желтая карточка
Зезето
Желтая карточка
В. Денисов
Желтая карточка
Х. Майдана
Желтая карточка
М. Калиниченко
Желтая карточка
Е. Чеберячко
Замена
Зезето
️️️️
Д. Олейник
Замена
С. Пшеничных
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
Е. Селезнев
ГОЛ! 2:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
В. Гоменюк
ГОЛ! 1:0!
М. Калиниченко
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Белик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
21
Алсидес
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
29
Руслан Ротань
(К)
ОП
9
Сергей Назаренко
АП
25
Максим Калиниченко
ПП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
8
Александр Тришович
ЛЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
5
Олег Шелаев
ЦП
32
Марко Девич
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Днепр
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
9
Евгений Лозовый
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Боровик
29
Денисов
16
Русол
14
Чеберячко
21
Алсидес
29
Ротань
18
Феррейра
25
Калиниченко
9
Назаренко
9
Белик
8
Гоменюк
4-3-2-1
29
Горяинов
26
Обрадович
2
Майдана
18
Гуйе
8
Тришович
78
Валяев
8
Эдмар
5
Шелаев
32
Девич
16
Олейник
7
Лысенко
8
Гоменюк
20
Пашаев
20
Пашаев
8
Гоменюк
25
Калиниченко
25
Холек
25
Холек
25
Калиниченко
9
Белик
11
Селезнев
11
Селезнев
9
Белик
78
Валяев
10
Фредес
10
Фредес
78
Валяев
16
Олейник
25
Зезето
25
Зезето
16
Олейник
32
Девич
19
Пшеничных
19
Пшеничных
32
Девич
Остались в запасе
Днепр
Металлист
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
9
Евгений Лозовый
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Остались в запасе
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
9
Евгений Лозовый
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Днепр - Металлист
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Металлист
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+