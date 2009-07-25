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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Ахмат (мол)
Кубань (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 25 июля 2009
Кубань (мол)
25.07.2009, суббота, 18:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 3
Завершен
Ахмат (мол)
54'
А. Кабанов (П)
45+1'
З. Садаев
90+2'
А. Кацаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Ахмат (мол)
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Кацаев
+1
Замена
К. Диниев
️️️️
Ш. Ашаханов
Замена
Т. Исламов
️️️️
З. Садаев
Вторая желтая
С. Поминов
Вторая желтая
В. Шахов
Желтая карточка
В. Шахов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кабанов
Вторая желтая
И. Цуроев
Желтая карточка
Р. Уциев
Замена
Р. Половов
️️️️
К. Лагиевка
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Сквернюк
Замена
А. Кабанов
️️️️
Р. Баратов
Замена
А. Карибов
️️️️
А. Кучук
Замена
А. Винников
️️️️
Р. Слинько
Замена
А. Кацаев
️️️️
А. Кобенко
+1
ГОЛ! 0:1!
З. Садаев
Желтая карточка
С. Поминов
Желтая карточка
П. Миненко
Желтая карточка
И. Цуроев
Желтая карточка
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
А. Долженко
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
6
Павел Миненко
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
Ахмат (мол)
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Кубань (мол)
22
Вячеслав Марикода
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
39
Антон Винников
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
18
Роман Половов
ЦФ
Ахмат (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
5
Керим Диниев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
3-2-4-1
22
Пузин
29
Шахов
50
Лагиевка
5
Дмитренко
6
Миненко
55
Поминов
30
Кучук
37
Долженко
23
Сквернюк
92
Слинько
4
Баратов
3-2-3-2
31
Годзюр
4
Дашаев
4
Тагилов
5
Эдиев
40
Уциев
45
Уциев
77
Тембулатов
50
Ашаханов
20
Кобенко
9
Садаев
9
Цуроев
92
Слинько
39
Винников
39
Винников
92
Слинько
4
Баратов
42
Кабанов
42
Кабанов
4
Баратов
23
Сквернюк
73
Курдус
73
Курдус
23
Сквернюк
30
Кучук
22
Карибов
22
Карибов
30
Кучук
50
Лагиевка
18
Половов
18
Половов
50
Лагиевка
9
Садаев
51
Исламов
51
Исламов
9
Садаев
50
Ашаханов
5
Диниев
5
Диниев
50
Ашаханов
20
Кобенко
10
Кацаев
10
Кацаев
20
Кобенко
Остались в запасе
Кубань (мол)
Ахмат (мол)
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
22
Вячеслав Марикода
ВР
0
Аскерхан Джамуев
ВР
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
32
Мансур Солтаев
ВР
Главный тренер
Шахин Динеев
Остались в запасе
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Остались в запасе
0
Аскерхан Джамуев
ВР
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
32
Мансур Солтаев
ВР
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Кубань (мол) - Ахмат (мол)
4
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
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Кубань (мол)
Ахмат (мол)
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«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
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2021.05.28 10:46
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