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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Витязь - КАМАЗ
Витязь - КАМАЗ: обзор матча 28 августа 2009
Витязь
28.08.2009, пятница, 18:00
Россия. Первый дивизион, 27 тур
1 : 2
Завершен
КАМАЗ
78'
В. Авсюк
35'
А. Архипов (АГ)
62'
А. Гудукин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - КАМАЗ
+2
Замена
️️️️
А. Кренделев
Желтая карточка
В. Хатаженков
Замена
️️️️
М. Пименов
Замена
️️️️
С. Анохин
ГОЛ! 1:2!
В. Авсюк
Замена
️️️️
А. Архипов
Замена
️️️️
И. Каньенда
ГОЛ! 0:2!
А. Гудукин
Желтая карточка
М. Пименов
Замена
️️️️
С. Мельников
Замена
️️️️
З. Зеба
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Архипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Витязь
6
Алексей Зуев
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
9
Владимир Авсюк
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
20
Зайко Зеба
ЦП
19
Иван Тодорович
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
3-2-3-2
6
Зуев
15
Житников
0
Пономарев
14
Рогочий
22
Шабаев
7
Хатаженков
9
Авсюк
18
Архипов
28
Григорян
10
Анохин
13
Мельников
3-2-4-1
16
Яшин
77
Куканос
75
Ложкин
36
Грачев
34
Козлов
4
Гудукин
19
Тодорович
33
Кренделев
14
Пименов
20
Зеба
33
Каньенда
Остались в запасе
Витязь
КАМАЗ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Витязь - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Труд
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