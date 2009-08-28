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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Чита
Шинник - Чита: обзор матча 28 августа 2009
Шинник
28.08.2009, пятница, 18:30
Россия. Первый дивизион, 27 тур
0 : 2
Завершен
Чита
12'
И. Смольников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Чита
Замена
️️️️
И. Смольников
Красная карточка
М. Вьештица
Желтая карточка
В. Булатенко
Замена
️️️️
М. Крейсман
Замена
️️️️
С. Кабанов
Желтая карточка
И. Смольников
Замена
️️️️
С. Яшин
Желтая карточка
А. Бодялов
Замена
️️️️
Г. Гармашов
Замена
️️️️
Р. Монарев
Замена
️️️️
А. Агрофенин
Желтая карточка
Е. Кузнецов
Желтая карточка
А. Агрофенин
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Смольников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Чита
32
Александр Бодялов
ВР
1
Евгений Городов
ВР
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
91
Георгий Гармашов
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
4-5-1
27
Правкин
2
Ндри
99
Кабанов
16
Вьештица
0
Рикардо Силва
20
Войдель
22
Кузнецов
18
Яшин
22
Аджинджал
6
Резников
31
Монарев
4-4-1
32
Бодялов
8
Смольников
2
Лесков
30
Агрофенин
26
Беличенко
0
Крейсман
8
Щеглов
10
Булатенко
91
Гармашов
0
Богю
Остались в запасе
Шинник
Чита
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Шинник - Чита
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Шинник
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