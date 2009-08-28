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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Ахмат (мол)
Раменское - Ахмат (мол): обзор матча 28 августа 2009
Раменское
28.08.2009, пятница, 17:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 20 тур
4 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
20'
М. Гаджиев
38'
Э. Махмудов
42'
И. Темников
86'
Д. Никитинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Ахмат (мол)
Замена
И. Кадыров
️️️️
И. Цуроев
ГОЛ! 4:0!
Д. Никитинский
Замена
М. Адаев
️️️️
М. Адамов
Замена
Д. Никитинский
️️️️
С. Окоронкво
Замена
Р. Сурхаев
️️️️
Т. Исламов
Замена
М. Кузяев
️️️️
И. Темников
Замена
А. Брагин
️️️️
Э. Махмудов
Желтая карточка
С. Брызгалов
Замена
Д. Моц
️️️️
А. Сапета
Замена
В. Соболев
️️️️
М. Гаджиев
Замена
В. Чилюшкин
️️️️
А. Ребров
Замена
С. Брызгалов
️️️️
М. Плопа
Замена
С. Сикач
️️️️
И. Лика
ГОЛ! 3:0!
И. Темников
ГОЛ! 2:0!
Э. Махмудов
20'
Желтая карточка
А. Кацаев
ГОЛ! 1:0!
М. Гаджиев
20'
2'
Желтая карточка
М. Адамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
Ахмат (мол)
32
Мансур Солтаев
ВР
1
Илион Лика
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
61
Мовсур Адамов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
51
Тарко Исламов
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
13
Михаил Кузяев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
80
Артем Брагин
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
0
Ислам Кадыров
ЦФ
3-2-4-1
32
Ребров
11
Темников
3
Плопа
3
Мальков
26
Васиев
27
Молодцов
91
Гаджиев
41
Сапета
8
Махмудов
53
Колодко
8
Окоронкво
3-4-2
32
Солтаев
45
Уциев
4
Дашаев
4
Тагилов
77
Тембулатов
50
Ашаханов
61
Адамов
10
Кацаев
51
Исламов
9
Цуроев
8
Махмудов
80
Брагин
80
Брагин
8
Махмудов
41
Сапета
0
Моц
0
Моц
41
Сапета
11
Темников
13
Кузяев
13
Кузяев
11
Темников
32
Ребров
24
Чилюшкин
24
Чилюшкин
32
Ребров
3
Плопа
92
Брызгалов
92
Брызгалов
3
Плопа
91
Гаджиев
19
Соболев
19
Соболев
91
Гаджиев
8
Окоронкво
7
Никитинский
7
Никитинский
8
Окоронкво
9
Цуроев
0
Кадыров
0
Кадыров
9
Цуроев
51
Исламов
92
Сурхаев
92
Сурхаев
51
Исламов
61
Адамов
36
Адаев
36
Адаев
61
Адамов
1
Лика
88
Сикач
88
Сикач
1
Лика
Остались в запасе
Раменское
Ахмат (мол)
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
Главный тренер
Шахин Динеев
Остались в запасе
Остались в запасе
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Раменское - Ахмат (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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