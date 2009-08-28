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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Носта - Волга
Носта - Волга: обзор матча 28 августа 2009
Носта
28.08.2009, пятница, 16:00
Россия. Первый дивизион, 27 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Волга
Замена
️️️️
Д. Айдов
Замена
️️️️
С. Виноградов
Замена
️️️️
А. Евстафьев
Замена
️️️️
А. Пазин
Желтая карточка
Е. Тараканов
Замена
️️️️
А. Павленко
Замена
️️️️
А. Зернов
Замена
️️️️
В. Янчук
Замена
️️️️
М. Аристархов
Желтая карточка
Н. Митрович
Желтая карточка
Д. Айдов
Желтая карточка
А. Горин
Желтая карточка
И. Семенов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Носта
31
Сергей Барсуков
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
0
Виктор Букиевский
ЦЗ
30
Максим Минеев
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
0
Владислав Лунгу
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
99
Вадим Янчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
0
Никола Митрович
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
40
Максим Аристархов
ЦФ
22
Александр Зернов
ЦФ
3-3-2-2
31
Барсуков
30
Минеев
26
Луканченков
77
Павленко
41
Горин
11
Пазин
0
Букиевский
0
Лунгу
8
Семенов
99
Янчук
15
Евстафьев
3-2-2-1-2
32
Трифонов
25
Буйволов
55
Тараканов
6
Полянин
4
Айдов
11
Виноградов
0
Митрович
17
Турсунов
22
Зернов
40
Аристархов
Остались в запасе
Носта
Волга
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Носта - Волга
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Металлург
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