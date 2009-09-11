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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Шинник
Cибирь - Шинник: обзор матча 11 сентября 2009
Cибирь
11.09.2009, пятница, 17:00
Россия. Первый дивизион, 30 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
12'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Шинник
+1
Желтая карточка
А. Бочков
Желтая карточка
Д. Молош
Замена
️️️️
М. Савенас
Желтая карточка
С. Яшин
Вторая желтая
Г. Олексич
Желтая карточка
М. Бузникин
Замена
️️️️
Г. Станковски
Желтая карточка
Г. Олексич
Желтая карточка
Г. Станковски
Замена
️️️️
Н. Липаткин
Замена
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
М. Савенас
13'
Желтая карточка
М. Бурченко
ГОЛ! 1:0!
А. Медведев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Горан Станковски
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
6
Станислав Резников
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
4-4-2
1
Чепчугов
3
Молош
17
Бухряков
4
Выходил
2
Аравин
52
Зиновьев
77
Савенас
8
Макаренко
21
Липаткин
13
Медведев
10
Станковски
2-1-5-1-1
27
Правкин
0
Олексич
2
Ндри
25
Бочков
6
Резников
8
Бурченко
18
Яшин
22
Аджинджал
20
Войдель
18
Бурмистров
15
Бузникин
Остались в запасе
Cибирь
Шинник
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Cибирь - Шинник
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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Cибирь
Шинник
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