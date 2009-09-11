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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Раменское
Рубин (мол) - Раменское: обзор матча 11 сентября 2009
Рубин (мол)
11.09.2009, пятница, 15:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 21 тур
1 : 1
Завершен
Раменское
43'
А. Котляров
63'
И. Темников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Раменское
Желтая карточка
Р. Нагаев
+1
Желтая карточка
Ф. Васиев
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Брагин
Замена
А. Кулеша
️️️️
И. Самигуллин
Замена
Д. Никитинский
️️️️
В. Соболев
Замена
А. Грищенко
️️️️
Д. Моц
Желтая карточка
И. Климов
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
А. Джалилов
ГОЛ! 1:1!
И. Темников
Желтая карточка
Д. Тарабриков
Желтая карточка
Д. Зинович
Замена
А. Орехов
️️️️
Л. Салуквадзе
Замена
Д. Тарабриков
️️️️
А. Попов
Замена
В. Галиулин
️️️️
Д. Квирквелия
Замена
Р. Нагаев
️️️️
В. Чернов
ГОЛ! 1:0!
А. Котляров
Желтая карточка
И. Самигуллин
Замена
А. Брагин
️️️️
Е. Мальков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
0
Даниил Моц
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Рубин (мол)
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
10
Сергей Первадчук
ЦЗ
80
Артем Брагин
ЦП
13
Александр Грищенко
ЦП
0
Александр Медведев
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
4-3-2-1
77
Ревишвили
16
Квирквелия
80
Климов
24
Попов
3
Салуквадзе
28
Чернов
52
Котляров
91
Самигуллин
10
Джалилов
44
Кухарчук
97
Портнягин
3-2-4-1
24
Чилюшкин
27
Молодцов
3
Плопа
3
Мальков
11
Темников
26
Васиев
38
Зинович
0
Моц
8
Махмудов
19
Соболев
0
Юрченко
28
Чернов
22
Нагаев
22
Нагаев
28
Чернов
24
Попов
80
Тарабриков
80
Тарабриков
24
Попов
91
Самигуллин
2
Кулеша
2
Кулеша
91
Самигуллин
3
Салуквадзе
9
Орехов
9
Орехов
3
Салуквадзе
16
Квирквелия
21
Галиулин
21
Галиулин
16
Квирквелия
10
Джалилов
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
10
Джалилов
3
Мальков
80
Брагин
80
Брагин
3
Мальков
0
Моц
13
Грищенко
13
Грищенко
0
Моц
Брагин
0
Медведев
0
Медведев
Брагин
19
Соболев
7
Никитинский
7
Никитинский
19
Соболев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Раменское
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
10
Сергей Первадчук
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
10
Сергей Первадчук
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Рубин (мол) - Раменское
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Рубин
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2019.11.20 14:53
1
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2023.07.04 10:59
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2022.06.28 18:16
1
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2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
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