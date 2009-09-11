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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Химки (мол)
Кубань (мол) - Химки (мол): обзор матча 11 сентября 2009
Кубань (мол)
11.09.2009, пятница, 17:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 21 тур
1 : 2
Завершен
Химки (мол)
34'
А. Хохлов
38'
Г. Оганесян
84'
Е. Гапон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Химки (мол)
Замена
А. Арефьев
️️️️
А. Карибов
Замена
Б. Мустафаев
️️️️
А. Долженко
ГОЛ! 1:2!
Е. Гапон
Желтая карточка
Е. Гапон
Вторая желтая
В. Шахов
Замена
А. Звезинцев
️️️️
Б. Мишич
Желтая карточка
А. Карибов
Замена
А. Гальперин
️️️️
К. Ахмедов
Замена
С. Нечушкин
️️️️
Э. Энтони Стивенс
Желтая карточка
С. Горелов
Желтая карточка
А. Овсов
Желтая карточка
И. Квеквескири
Замена
М. Ковальчук
️️️️
П. Миненко
Замена
В. Дмитренко
️️️️
К. Лагиевка
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Хохлов
Замена
А. Беляков
️️️️
К. Киселев
Желтая карточка
Р. Слинько
Желтая карточка
В. Шахов
ГОЛ! 1:1!
Г. Оганесян
ГОЛ! 1:0!
А. Хохлов
Желтая карточка
П. Миненко
Желтая карточка
Н. Настич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
6
Павел Миненко
ЦЗ
55
Сергей Поминов
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
37
Артем Долженко
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
Химки (мол)
0
Боян Мишич
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
20
Гор Оганесян
ЦП
0
Кирилл Киселев
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
0
Артем Бутывский
ЦФ
0
Эррол Энтони Стивенс
ЦФ
Кубань (мол)
70
Алексей Чуев
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
44
Андрей Арефьев
ЦФ
Химки (мол)
0
Александр Звезинцев
ВР
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
31
Аркадий Гальперин
ЦП
0
Валерий Зимаков
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
3-3-3
22
Пузин
2
Горелов
50
Лагиевка
29
Шахов
5
Хохлов
33
Квеквескири
55
Поминов
37
Долженко
22
Карибов
92
Слинько
3-5-2
0
Мишич
43
Логашов
2
Настич
33
Гапон
0
Подрезов
0
Киселев
10
Овсов
3
Ахмедов
20
Оганесян
0
Стивенс
0
Бутывский
6
Миненко
73
Ковальчук
73
Ковальчук
6
Миненко
22
Карибов
44
Арефьев
44
Арефьев
22
Карибов
37
Долженко
15
Мустафаев
15
Мустафаев
37
Долженко
50
Лагиевка
5
Дмитренко
5
Дмитренко
50
Лагиевка
5
Хохлов
28
Байрыев
28
Байрыев
5
Хохлов
0
Киселев
5
Беляков
5
Беляков
0
Киселев
3
Ахмедов
31
Гальперин
31
Гальперин
3
Ахмедов
0
Стивенс
0
Нечушкин
0
Нечушкин
0
Стивенс
0
Мишич
0
Звезинцев
0
Звезинцев
0
Мишич
Остались в запасе
Кубань (мол)
Химки (мол)
70
Алексей Чуев
ВР
23
Алексей Сквернюк
ЦП
0
Валерий Зимаков
ЦП
Остались в запасе
70
Алексей Чуев
ВР
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Остались в запасе
0
Валерий Зимаков
ЦП
Статистика матча Кубань (мол) - Химки (мол)
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
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