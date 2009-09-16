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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Дебрецен
Ливерпуль - Дебрецен: обзор матча 16 сентября 2009
Ливерпуль
16.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 1 тур
1 : 0
Завершен
Дебрецен
45'
Д. Кейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Дебрецен
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
Д. Кейт
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Риера
Замена
Р. Фецешин
️️️️
П. Сакай
Замена
Ж. Лацко
️️️️
Л. Рамос
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
Желтая карточка
С. Джеррард
Желтая карточка
М. Фодор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
77
Альберт Риера
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Дебрецен
1
Вукашин Полекшич
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
17
Норберт Месарош
ЦЗ
16
Адам Комлоши
ЦЗ
10
Ласло Боднар
ПЗ
77
Петер Цвиткович
ЛП
16
Алмейда Леандро
ЦП
12
Луис Рамос
ЦП
30
Золтан Кишш
ЦП
55
Петер Сакай
ПП
9
Адамо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Дебрецен
12
Джордже Пантич
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
2
Иштван Сюч
ЦЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
81
Аттила Катона
ЦП
41
Лорант Олах
ЦФ
9
Роберт Фецешин
ЦФ
4-5-1
25
Рейна
23
Каррагер
37
Шкртел
2
Инсуа
8
Джонсон
77
Риера
51
Бенаюн
8
Джеррард
6
Лейва
7
Кейт
9
Торрес
4-5-1
1
Полекшич
10
Боднар
17
Месарош
16
Комлоши
21
Фодор
55
Сакай
16
Леандро
12
Рамос
30
Кишш
77
Цвиткович
9
Кулибали
7
Кейт
6
Аурелио
6
Аурелио
7
Кейт
51
Бенаюн
14
Маскерано
14
Маскерано
51
Бенаюн
77
Риера
8
Бабел
8
Бабел
77
Риера
55
Сакай
9
Фецешин
9
Фецешин
55
Сакай
12
Рамос
86
Лацко
86
Лацко
12
Рамос
Остались в запасе
Ливерпуль
Дебрецен
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
41
Лорант Олах
ЦФ
2
Иштван Сюч
ЦЗ
81
Аттила Катона
ЦП
12
Джордже Пантич
ВР
22
Чобо Бернат
ПЗ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Остались в запасе
41
Лорант Олах
ЦФ
2
Иштван Сюч
ЦЗ
81
Аттила Катона
ЦП
12
Джордже Пантич
ВР
22
Чобо Бернат
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Ливерпуль - Дебрецен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Жозе Тригу
Жозе Рамалью (оба - Португалия)
Делегат:
Харри Беен (Голландия)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:05 (в записи)
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