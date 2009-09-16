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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Рубин
Динамо К - Рубин: обзор матча 16 сентября 2009
Динамо К
16.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 1 тур
3 : 1
Завершен
Рубин
71'
Юссуф
82'
Ж. Маграо
87'
О. Гусев
25'
А. Домингес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Рубин
Замена
Бетао
️️️️
А. Шевченко
ГОЛ! 3:1!
О. Гусев
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Рязанцев
Желтая карточка
Ж. Маграо
ГОЛ! 2:1!
Ж. Маграо
Пас отдал
А. Шевченко
Замена
Р. Муравски
️️️️
А. Домингес
ГОЛ! 1:1!
Юссуф
Пас отдал
А. Милевский
Желтая карточка
К. Ансальди
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
Т. Гиоане
️️️️
М. Нинкович
Желтая карточка
Р. Шаронов
ГОЛ! 0:1!
А. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
24
Юссуф
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
36
Милош Нинкович
АП
7
Андрей Шевченко
ПВ
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
3
Бетао
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Рубин
1
Сергей Козко
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
4-2-3-1
1
Шовковский
10
Маграо
44
Алмейда
34
Хачериди
26
Еременко
24
Юссуф
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
36
Нинкович
7
Шевченко
0
Милевский
4-3-2-1
1
Рыжиков
17
Калешин
76
Шаронов
44
Навас
14
Ансальди
37
Семак
7
Рязанцев
16
Нобоа
10
Домингес
61
Карадениз
11
Бухаров
7
Шевченко
3
Бетао
3
Бетао
7
Шевченко
36
Нинкович
0
Гиоане
0
Гиоане
36
Нинкович
7
Ярмоленко
20
Гусев
20
Гусев
7
Ярмоленко
7
Рязанцев
11
Касаев
11
Касаев
7
Рязанцев
10
Домингес
15
Муравски
15
Муравски
10
Домингес
Остались в запасе
Динамо К
Рубин
31
Станислав Богуш
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
32
Андрей Горбанец
АП
1
Сергей Козко
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
1
Сергей Козко
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо К - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Ален Хамер
(Люксембург)
Помощники судьи:
Франсуа Манжан
Кристиан Холтген (оба - Люксембург)
Делегат:
Янис Межецкис (Латвия)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая); "НТВ" 22:30 (прямая)
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