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Лига чемпионов 2026/2027
Штутгарт - Рейнджерс
Штутгарт - Рейнджерс: обзор матча 16 сентября 2009
Штутгарт
16.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
20'
П. Погребняк
78'
М. Бугерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Рейнджерс
+2
Замена
Н. Ново
️️️️
К. Миллер
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Какау
ГОЛ! 1:1!
М. Бугерра
Желтая карточка
С. Папач
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
А. Глеб
ГОЛ! 1:0!
П. Погребняк
Пас отдал
Какау
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Артур Бока
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
11
Александр Глеб
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
(К)
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
(К)
ВР
6
Ли МакКаллох
ЛЗ
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
5
Саша Папач
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ПЗ
4
Педру Мендеш
ЛП
22
Кевин Томсон
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
14
Стивен Нейсмит
АП
25
Жером Ротен
ПП
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Смит
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
18
Эндрю Литтл
ПП
10
Начо Ново
ПВ
9
Крис Бойд
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
15
Дельпьер
35
Таски
15
Бока
28
Треш
11
Глеб
0
Хитцльшпергер
28
Хедира
19
Хильберт
18
Какау
88
Погребняк
4-4-1-1
1
МакГрегор
3
Уиттакер
24
Бугерра
5
Папач
6
МакКаллох
25
Ротен
22
Томсон
10
Дэвис
4
Мендеш
14
Нейсмит
9
Миллер
11
Глеб
10
Гебхарт
10
Гебхарт
11
Глеб
18
Какау
20
Шибер
20
Шибер
18
Какау
9
Миллер
10
Ново
10
Ново
9
Миллер
Остались в запасе
Штутгарт
Рейнджерс
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Смит
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
18
Эндрю Литтл
ПП
9
Крис Бойд
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Остались в запасе
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Смит
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
18
Эндрю Литтл
ПП
9
Крис Бойд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Уолтер Смит
Статистика матча Штутгарт - Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арне
Мануэль Наварро (оба - Швейцария)
Делегат:
Теуво Холопайнен (Финляндия)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:50 (в записи)
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