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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Спартак М (мол)
Раменское - Спартак М (мол): обзор матча 18 сентября 2009
Раменское
18.09.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
15'
А. Сапета
36'
И. Темников
38'
И. Горбатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Спартак М (мол)
Замена
М. Кузяев
️️️️
Э. Махмудов
+3
Замена
С. Брызгалов
️️️️
В. Юрченко
+2
Вторая желтая
А. Молодцов
Замена
Д. Никитинский
️️️️
В. Соболев
Желтая карточка
В. Соболев
Замена
А. Грищенко
️️️️
М. Гаджиев
Желтая карточка
А. Молодцов
Замена
Д. Маляка
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
И. Дедура
Желтая карточка
И. Киреев
Замена
Джано
️️️️
Д. Каюмов
Замена
М. Спирин
️️️️
А. Сапета
Замена
В. Соболев
️️️️
И. Темников
Замена
️️️️
В. Чилюшкин
ГОЛ! 2:1!
И. Горбатенко
ГОЛ! 2:0!
И. Темников
Замена
К. Кадеев
️️️️
К. Овусу-Абейе
ГОЛ! 1:0!
А. Сапета
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
25
Александр Кожевников
ЦЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Егор Лугачев
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Раменское
13
Михаил Кузяев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
13
Александр Грищенко
ЦП
21
Михаил Спирин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Спартак М (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
7
Джано
АП
17
Артем Фомин
ЦФ
4-5-1
24
Чилюшкин
26
Васиев
11
Темников
3
Плопа
27
Молодцов
38
Зинович
53
Колодко
8
Махмудов
41
Сапета
91
Гаджиев
0
Юрченко
2-5-3
1
Комиссаров
25
Кожевников
20
Дедура
88
Киреев
10
Лугачев
28
Рыжков
21
Зотов
10
Григорьев
0
Овусу-Абейе
23
Горбатенко
7
Каюмов
91
Гаджиев
13
Грищенко
13
Грищенко
91
Гаджиев
41
Сапета
21
Спирин
21
Спирин
41
Сапета
8
Махмудов
13
Кузяев
13
Кузяев
8
Махмудов
0
Юрченко
92
Брызгалов
92
Брызгалов
0
Юрченко
11
Темников
19
Соболев
19
Соболев
11
Темников
Соболев
7
Никитинский
7
Никитинский
Соболев
0
Овусу-Абейе
3
Кадеев
3
Кадеев
0
Овусу-Абейе
28
Рыжков
15
Маляка
15
Маляка
28
Рыжков
7
Каюмов
7
Джано
7
Джано
7
Каюмов
Остались в запасе
Раменское
Спартак М (мол)
17
Артем Фомин
ЦФ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
26
Азамат Джиоев
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
Остались в запасе
17
Артем Фомин
ЦФ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
26
Азамат Джиоев
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Раменское - Спартак М (мол)
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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