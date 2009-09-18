Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Кубань (мол)
Ростов (мол) - Кубань (мол): обзор матча 18 сентября 2009
Ростов (мол)
18.09.2009, пятница, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 22 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (мол)
59'
И. Долматов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Кубань (мол)
Замена
В. Дубров
️️️️
В. Дмитренко
Замена
А. Арефьев
️️️️
А. Долженко
Замена
Б. Мустафаев
️️️️
А. Аванесян
Замена
Д. Кортава
️️️️
А. Сугак
Замена
М. Калмыков
️️️️
А. Семка
Замена
А. Клубков
️️️️
К. Чекмарев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Долматов
Желтая карточка
С. Поминов
Замена
А. Хагба
️️️️
И. Лапин
Замена
А. Лях
️️️️
С. Чернышев
Желтая карточка
А. Сугак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
0
Михаил Игнатов
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
0
Кирилл Чекмарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
55
Сергей Поминов
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
0
Александр Аванесян
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
25
Илья Долматов
ЦФ
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
37
Анри Хагба
ЦЗ
90
Алексей Клубков
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
90
Андрей Лях
ОП
0
Максим Калмыков
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Кубань (мол)
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
70
Алексей Чуев
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
0
Владислав Дубров
ЦП
44
Андрей Арефьев
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
4
Ренат Баратов
ЦФ
4-4-2
16
Забуга
21
Лапин
12
Васильев
0
Рожков
2
Лещиков
0
Игнатов
8
Чернышев
14
Кириченко
11
Семка
0
Чекмарев
8
Сугак
3-2-4-1
22
Пузин
2
Горелов
55
Поминов
5
Дмитренко
77
Мирошниченко
5
Хохлов
37
Долженко
0
Аванесян
22
Карибов
73
Курдус
25
Долматов
21
Лапин
37
Хагба
37
Хагба
21
Лапин
0
Чекмарев
90
Клубков
90
Клубков
0
Чекмарев
11
Семка
0
Калмыков
0
Калмыков
11
Семка
8
Чернышев
90
Лях
90
Лях
8
Чернышев
8
Сугак
34
Кортава
34
Кортава
8
Сугак
5
Дмитренко
0
Дубров
0
Дубров
5
Дмитренко
37
Долженко
44
Арефьев
44
Арефьев
37
Долженко
0
Аванесян
15
Мустафаев
15
Мустафаев
0
Аванесян
Остались в запасе
Ростов (мол)
Кубань (мол)
10
Евгений Матрахов
ОП
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
42
Антон Кабанов
ЦФ
4
Ренат Баратов
ЦФ
70
Алексей Чуев
ВР
Остались в запасе
10
Евгений Матрахов
ОП
35
Артем Назаров
ВР
Остались в запасе
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
42
Антон Кабанов
ЦФ
4
Ренат Баратов
ЦФ
70
Алексей Чуев
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Ростов (мол) - Кубань (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Темерник
Новости команд
Все
Ростов (мол)
Кубань (мол)
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+