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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 30 октября 2009
ЦСКА
30.10.2009, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
3'
Т. Нецид
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ахмат
Замена
Э. Рахимич
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
Т. Джабраилов
Замена
Л. Гвазава
️️️️
А. Кацаев
Замена
Е. Алдонин
️️️️
Д. Карвальо
Замена
Д. Панку
️️️️
З. Садаев
Замена
О. Власов
️️️️
А. Кобенко
Желтая карточка
Т. Нецид
ГОЛ! 1:0!
Т. Нецид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
28
Даниэл Карвальо
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
10
Адлан Кацаев
ЦП
0
Тимур Джабраилов
(К)
ЦП
9
Заур Садаев
АП
40
Благо
ПП
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
11
Даниэл Панку
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
5
Шемберас
28
Карвальо
66
Дзагоев
10
Мамаев
17
Красич
15
Нецид
4-4-1-1
31
Дикань
40
Уциев
8
Омельянчук
0
Клебер
8
Забавник
40
Благо
10
Кацаев
0
Джабраилов
20
Кобенко
9
Садаев
13
Лахиялов
66
Дзагоев
25
Рахимич
25
Рахимич
66
Дзагоев
28
Карвальо
20
Алдонин
20
Алдонин
28
Карвальо
20
Кобенко
84
Власов
84
Власов
20
Кобенко
10
Кацаев
6
Гвазава
6
Гвазава
10
Кацаев
9
Садаев
11
Панку
11
Панку
9
Садаев
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
Главный тренер
Шахин Динеев
Остались в запасе
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
А. Глот (Ярославль)
Резервный судья:
А. Колобаев (Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:45 (прямая)
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