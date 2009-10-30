Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Амкар (мол)
Динамо (мол) - Амкар (мол): обзор матча 30 октября 2009
Динамо (мол)
30.10.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 27 тур
3 : 1
Завершен
Амкар (мол)
10'
Р. Панин
23'
Ф. Смолов
47'
Р. Панин
42'
С. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Амкар (мол)
Вторая желтая
М. Билаонов
Замена
А. Андриевский
️️️️
В. Закоптелов
Желтая карточка
М. Билаонов
Желтая карточка
А. Лобков
Замена
А. Карасевич
️️️️
С. Панов
Замена
Р. Паштов
️️️️
Р. Панин
Замена
Д. Тихонов
️️️️
В. Моргошия
Замена
И. Пухаев
️️️️
Е. Ситников
Замена
В. Комисов
️️️️
Д. Скепский
Желтая карточка
Р. Панин
Замена
М. Билаонов
️️️️
Д. Садиков
Желтая карточка
Вильям
ГОЛ! 3:1!
Р. Панин
Замена
С. Синельников
️️️️
С. Нарубин
Замена
В. Лохонов
️️️️
М. Макагонов
ГОЛ! 2:1!
С. Морозов
Желтая карточка
А. Юсупов
Желтая карточка
Э. Юнузович
Желтая карточка
А. Багаев
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:0!
Р. Панин
10'
Желтая карточка
Ф. Смолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
9
Роман Панин
ВР
13
Сергей Панов
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Амкар (мол)
42
Сергей Нарубин
ВР
21
Евгений Ситников
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
0
Степан Бабич
ЦП
6
Вильям
АП
11
Дамир Садиков
ЦФ
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
15
Инал Пухаев
ЦП
0
Владислав Лохонов
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
53
Михаил Билаонов
ЦФ
4-4-1
9
Панин
69
Лобков
15
Каракин
5
Евсеев
4
Чичерин
0
Моргошия
4
Юсупов
6
Свежов
10
Скепский
90
Смолов
4-1-2-1-2
42
Нарубин
2
Макагонов
21
Ситников
5
Багаев
2
Морозов
5
Рябокобыленко
8
Закоптелов
0
Бабич
6
Вильям
86
Юнузович
11
Садиков
10
Скепский
17
Комисов
17
Комисов
10
Скепский
0
Моргошия
97
Тихонов
97
Тихонов
0
Моргошия
13
Панов
1
Карасевич
1
Карасевич
13
Панов
9
Панин
77
Паштов
77
Паштов
9
Панин
8
Закоптелов
29
Андриевский
29
Андриевский
8
Закоптелов
21
Ситников
15
Пухаев
15
Пухаев
21
Ситников
11
Садиков
53
Билаонов
53
Билаонов
11
Садиков
2
Макагонов
0
Лохонов
0
Лохонов
2
Макагонов
42
Нарубин
44
Синельников
44
Синельников
42
Нарубин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Амкар (мол)
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Динамо (мол) - Амкар (мол)
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
Новости команд
Все
Динамо (мол)
Амкар (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+