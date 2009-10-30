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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Крылья Советов
Рубин - Крылья Советов: обзор матча 30 октября 2009
Рубин
30.10.2009, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
4 : 1
Завершен
Крылья Советов
48'
К. Нобоа
56'
А. Бухаров
63'
Г. Карадениз
75'
А. Бухаров
61'
Я. Коллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Крылья Советов
Замена
Е. Песегов
️️️️
С. Иванов
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Р. Шаронов
Замена
С. Ткачев
️️️️
Т. Калачев
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Рязанцев
ГОЛ! 4:1!
А. Бухаров
Пас отдал
Г. Карадениз
Замена
Е. Савин
️️️️
Леилтон
ГОЛ! 3:1!
Г. Карадениз
Пас отдал
К. Ансальди
ГОЛ! 2:1!
Я. Коллер
Пас отдал
В. Игнатьев
ГОЛ! 2:0!
А. Бухаров
Пас отдал
А. Домингес
ГОЛ! 1:0!
К. Нобоа
Желтая карточка
А. Домингес
+3
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
А. Попов
Замена
М. Сибайя
️️️️
Р. Муравски
Травма
Р. Муравски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
24
Алексей Попов
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
(К)
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
3
Сергей Будылин
ПЗ
0
Иван Таранов
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
19
Олег Иванов
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Рубин
77
Нукри Ревишвили
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
4-4-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
76
Шаронов
44
Навас
24
Попов
16
Нобоа
15
Муравски
7
Рязанцев
61
Карадениз
10
Домингес
11
Бухаров
3-2-3-1-1
31
Лобос
20
Игнатьев
39
Ярошик
63
Белозеров
3
Будылин
3
Леилтон
2
Калачев
99
Иванов
0
Таранов
19
Иванов
0
Коллер
76
Шаронов
32
Баляйкин
32
Баляйкин
76
Шаронов
7
Рязанцев
0
Быстров
0
Быстров
7
Рязанцев
15
Муравски
40
Сибайя
40
Сибайя
15
Муравски
99
Иванов
7
Песегов
7
Песегов
99
Иванов
2
Калачев
11
Ткачев
11
Ткачев
2
Калачев
3
Леилтон
99
Савин
99
Савин
3
Леилтон
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
77
Нукри Ревишвили
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
2
Андрей Редя
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Остались в запасе
2
Андрей Редя
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Кулагин
С. Хральцов (оба - Москва)
Резервный судья:
В. Казьменко (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:45 (прямая); "Спорт" 18:55 (прямая)
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