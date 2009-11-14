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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Словения
Россия - Словения: обзор матча 14 ноября 2009
Россия
14.11.2009, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Словения
41'
Д. Билялетдинов
52'
Д. Билялетдинов
88'
Н. Печник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Словения
ГОЛ! 2:1!
Н. Печник
Замена
Н. Печник
️️️️
А. Кирм
Желтая карточка
Д. Сычев
Замена
Д. Сычев
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
️️️️
В. Бирса
Замена
З. Любиянкич
️️️️
З. Дедич
Замена
В. Быстров
️️️️
С. Семак
ГОЛ! 2:0!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
А. Аршавин
Желтая карточка
А. Аршавин
+1
+1
Желтая карточка
М. Бречко
ГОЛ! 1:0!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
Р. Павлюченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
11
Сергей Семак
ЦП
10
Андрей Аршавин
(К)
АП
10
Константин Зырянов
ПП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
8
Роберт Корен
(К)
ЦП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
10
Вальтер Бирса
ПП
14
Златко Дедич
ЦФ
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
15
Денис Колодин
ЦЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
15
Дмитрий Сычев
ЦФ
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
3
Элведин Джинич
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Акинфеев
18
Жирков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
2
Анюков
7
Денисов
16
Билялетдинов
11
Семак
10
Зырянов
10
Аршавин
19
Павлюченко
4-4-2
1
Ханданович
2
Бречко
4
Шулер
5
Цесар
13
Йокич
10
Бирса
8
Корен
18
Радосавлевич
17
Кирм
11
Новакович
14
Дедич
11
Семак
18
Быстров
18
Быстров
11
Семак
19
Павлюченко
15
Сычев
15
Сычев
19
Павлюченко
17
Кирм
7
Печник
7
Печник
17
Кирм
14
Дедич
9
Любиянкич
9
Любиянкич
14
Дедич
Остались в запасе
Россия
Словения
20
Владимир Габулов
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
15
Денис Колодин
ЦЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
3
Элведин Джинич
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
15
Денис Колодин
ЦЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
3
Элведин Джинич
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Россия - Словения
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
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Словения
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13.11.2026
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Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Первый" 18:50 (прямая); "НТВ+ Футбол" 18:50 (прямая)
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