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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Россия
Словения - Россия: обзор матча 18 ноября 2009
Словения
18.11.2009, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Россия
45'
З. Дедич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Россия
Замена
️️️️
З. Дедич
+4
+2
Вторая желтая
Ю. Жирков
Замена
Н. Печник
️️️️
В. Бирса
Замена
П. Погребняк
️️️️
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
Р. Корен
Желтая карточка
И. Денисов
Желтая карточка
С. Ханданович
Красная карточка
А. Кержаков
Желтая карточка
В. Бирса
Замена
С. Семак
️️️️
Р. Янбаев
Замена
А. Кержаков
️️️️
Р. Павлюченко
ГОЛ! 1:0!
З. Дедич
Пас отдал
В. Бирса
Желтая карточка
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
Ю. Жирков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Александар Радосавлевич
ОП
8
Роберт Корен
(К)
ЦП
10
Вальтер Бирса
ПП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
16
Динияр Билялетдинов
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
10
Андрей Аршавин
(К)
ПП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
22
Матей Маврич
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
15
Денис Колодин
ЦЗ
11
Сергей Семак
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
13
Йокич
4
Шулер
5
Цесар
2
Бречко
18
Радосавлевич
17
Кирм
8
Корен
10
Бирса
14
Дедич
11
Новакович
4-1-4-1
1
Акинфеев
2
Анюков
4
Игнашевич
24
Березуцкий
5
Янбаев
7
Денисов
10
Аршавин
16
Билялетдинов
10
Зырянов
18
Жирков
19
Павлюченко
10
Бирса
7
Печник
7
Печник
10
Бирса
5
Янбаев
11
Семак
11
Семак
5
Янбаев
16
Билялетдинов
20
Погребняк
20
Погребняк
16
Билялетдинов
19
Павлюченко
11
Кержаков
11
Кержаков
19
Павлюченко
Остались в запасе
Словения
Россия
22
Матей Маврич
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
9
Златан Любиянкич
ЦФ
20
Владимир Габулов
ВР
15
Денис Колодин
ЦЗ
9
Алан Дзагоев
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
22
Матей Маврич
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
15
Денис Колодин
ЦЗ
9
Алан Дзагоев
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Словения - Россия
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Терье Хауге
(Ульсвик)
Помощники судьи:
Ким Томас Хаглунн (Норвегия)
Франк Андас (Норвегия)
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