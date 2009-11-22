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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Альмерия
Мальорка - Альмерия: обзор матча 22 ноября 2009
Мальорка
22.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Альмерия
48'
Г. Кастро
89'
В. Касадесус
90'
Г. Кастро
77'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Альмерия
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Замена
Корона
️️️️
М. Анхель Ньето
ГОЛ! 3:1!
Г. Кастро
ГОЛ! 2:1!
В. Касадесус
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Замена
Хосеми
️️️️
Ф. Матьони
Желтая карточка
И. Рамис
Замена
В. Касадесус
️️️️
Х. Альварес
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Бернандельо
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
П. Вебо
Желтая карточка
П. Пьятти
Желтая карточка
Х. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
Желтая карточка
П. Вебо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
0
Туни
ЛВ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
3
Гильерме
ЛВ
0
Алекс Куильо
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Ават
4
Суарес
4
Рамис
16
Нуньеш
21
Айосе
2
Матьони
5
Кастро
6
Валеро
5
Альварес
20
Адурис
9
Вебо
4-4-1-1
25
Алвес
21
Ортис
18
Акасиете
15
Чико
5
Сисма
19
М'Бами
23
Бернандельо
23
Сориано
0
Ньето
10
Пьятти
5
Уче
2
Матьони
0
Хосеми
0
Хосеми
2
Матьони
9
Вебо
19
Марти
19
Марти
9
Вебо
5
Альварес
11
Касадесус
11
Касадесус
5
Альварес
0
Ньето
15
Корона
15
Корона
0
Ньето
23
Бернандельо
18
Родригес
18
Родригес
23
Бернандельо
Остались в запасе
Мальорка
Альмерия
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
0
Туни
ЛВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
0
Алекс Куильо
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
3
Гильерме
ЛВ
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Уго Санчес
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
0
Туни
ЛВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Остались в запасе
0
Алекс Куильо
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
3
Гильерме
ЛВ
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Уго Санчес
Статистика матча Мальорка - Альмерия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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