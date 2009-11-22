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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Бари
Рома - Бари: обзор матча 22 ноября 2009
Рома
22.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 1
Завершен
Бари
6'
Ф. Тотти (П)
14'
Ф. Тотти
28'
Ф. Тотти
74'
М. Андреолли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Бари
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
М. Донати
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Андреолли
Желтая карточка
М. Андреолли
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
А. Раноккия
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
В. Кутузов
Замена
П. Камата
️️️️
Ф. Антонелли
Замена
️️️️
А. Ланджелла
Желтая карточка
Ф. Мексес
ГОЛ! 3:0!
Ф. Тотти
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тотти
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Тотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
78
Филиппо Антонелли
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
20
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Рома
32
Дони
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
10
Педро Камата
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-3-3
12
Сержио
6
Риисе
3
Андреолли
8
Бурдиссо
5
Мексес
7
Писарро
20
Перротта
4
Бриги
7
Менез
10
Тотти
9
Вучинич
4-4-2
1
Жилле
5
Масиелло
13
Раноккия
19
Бонуччи
21
Паризи
78
Антонелли
5
Донати
4
Альмирон
23
Ланджелла
20
Кутузов
10
Баррето
7
Менез
11
Таддеи
11
Таддеи
7
Менез
9
Вучинич
10
Баптиста
10
Баптиста
9
Вучинич
10
Тотти
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
10
Тотти
78
Антонелли
10
Камата
10
Камата
78
Антонелли
20
Кутузов
69
Меджиорини
69
Меджиорини
20
Кутузов
Остались в запасе
Рома
Бари
32
Дони
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
32
Дони
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Рома - Бари
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Олимпико
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