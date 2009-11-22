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Болтон - Блэкберн
Болтон - Блэкберн: обзор матча 22 ноября 2009
Болтон
22.11.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Блэкберн
32'
Д. Данн
73'
С. Риккеттс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Блэкберн
Замена
В. Грелла
️️️️
Д. Данн
Желтая карточка
И. Класнич
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Риккеттс
Замена
Б. МакКарти
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Г. МакКэнн
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Р. Гарднер
Замена
И. Класнич
️️️️
Й. Элмандер
Желтая карточка
Ф. Муамба
Желтая карточка
Д. Данн
Желтая карточка
М. Тэйлор
Замена
Л. Якобсен
️️️️
Г. Живе
ГОЛ! 0:1!
Д. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
2
Самуэль
5
О'Брайн
24
Кэхилл
18
Риккеттс
31
Тэйлор
0
МакКэнн
16
Гарднер
21
Муамба
11
Элмандер
24
Дэйвис
4-3-3
17
Робинсон
39
Шимбонда
17
Нельсен
4
Самба
28
Живе
7
Эмертон
17
Данн
15
Н'Зонзи
33
Робертс
21
Диуф
9
Ди Санто
16
Гарднер
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
16
Гарднер
0
МакКэнн
16
Дэйвис
16
Дэйвис
0
МакКэнн
11
Элмандер
39
Класнич
39
Класнич
11
Элмандер
28
Живе
2
Якобсен
2
Якобсен
28
Живе
17
Данн
11
Грелла
11
Грелла
17
Данн
9
Ди Санто
0
МакКарти
0
МакКарти
9
Ди Санто
Остались в запасе
Болтон
Блэкберн
26
Али Аль-Хабси
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Болтон - Блэкберн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Рибок
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