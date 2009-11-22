Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Аталанта
Сиена - Аталанта: обзор матча 22 ноября 2009
Сиена
22.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
52'
С. Тирибокки
68'
Р. Аквафреска (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Аталанта
Замена
Л. Таламонти
️️️️
Ф. Чераволо
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
Замена
К. Дель Гроссо
️️️️
А. Росси
Пенальти не реализован!
М. Паолуччи
Желтая карточка
Д. Беллини
Замена
И. Радованович
️️️️
С. Тирибокки
Замена
М. Яяло
️️️️
Г. Женевье
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Д. Фиканья
Замена
М. Паолуччи
️️️️
Режиналдо
ГОЛ! 0:1!
С. Тирибокки
13'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
20
Гаэль Женевье
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Никола Мадонна
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
16
Кристиан Тибони
ЦФ
3-4-3
25
Пеголо
20
Рози
19
Терци
0
Фиканья
21
Росси
20
Женевье
8
Вергассола
0
Фини
16
Калайо
7
Маккароне
91
Режиналдо
4-3-3
47
Консильи
13
Гарич
13
Пелузо
20
Бьянко
6
Беллини
26
Касерта
0
Де Ашентис
19
Падоин
90
Тирибокки
99
Аквафреска
9
Чераволо
21
Росси
36
Дель Гроссо
36
Дель Гроссо
21
Росси
20
Женевье
18
Яяло
18
Яяло
20
Женевье
91
Режиналдо
9
Паолуччи
9
Паолуччи
91
Режиналдо
90
Тирибокки
16
Радованович
16
Радованович
90
Тирибокки
9
Чераволо
0
Таламонти
0
Таламонти
9
Чераволо
Остались в запасе
Сиена
Аталанта
23
Джанлука Курчи
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
Главный тренер
Марко Джампаоло
2
Никола Мадонна
ЦЗ
16
Кристиан Тибони
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
Остались в запасе
2
Никола Мадонна
ЦЗ
16
Кристиан Тибони
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Сиена - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Сиена
Аталанта
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+