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    Анджело Грегуччи

    Тренер
    Имя Анджело
    Фамилия Грегуччи
    Гражданство Италия
    Дата рождения 10 июня 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аталанта 1 1 0 0 Виченца 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2009 Виченца 1 : 2 Кремонезе
    15.08.2009 Чезена 0 : 1 Аталанта
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