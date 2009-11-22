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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 22 ноября 2009
Эспаньол
22.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
79'
Ф. Каскеро
90'
П. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Хетафе
ГОЛ! 0:2!
П. Риос
Желтая карточка
Х. Форлин
Замена
П. Риос
️️️️
П. Леон
Замена
Ш. Накамура
️️️️
М. Уртадо
Желтая карточка
П. Леон
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Замена
Д. Беленгуэр
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 0:1!
Ф. Каскеро
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
Ману
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Б. Саар
️️️️
Р. Тамудо
Замена
Коро
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Х. Чика
Желтая карточка
Д. Кортес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
18
Дерек Боатенг
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
10
Коро
АП
25
Шунсуке Накамура
АП
9
Бен Саар
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
4-1-2-3
13
Камени
3
Гарсиа
2
Пареха
18
Форлин
2
Чика
16
Уртадо
25
Верду
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
7
Кальехон
23
Тамудо
4-4-1-1
19
Устари
21
Кортес
3
Рафа
6
Диас
2
Мане
18
Боатенг
8
Гонсалес
22
Каскеро
14
Гавилан
14
Леон
9
Сольдадо
10
Луис Гарсия
10
Коро
10
Коро
10
Луис Гарсия
16
Уртадо
25
Шунсуке Накамура
25
Шунсуке Накамура
16
Уртадо
23
Тамудо
9
Саар
9
Саар
23
Тамудо
8
Гонсалес
4
Беленгуэр
4
Беленгуэр
8
Гонсалес
14
Гавилан
7
Ману
7
Ману
14
Гавилан
14
Леон
16
Риос
16
Риос
14
Леон
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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