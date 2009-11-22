Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Портсмут
Сток Сити - Портсмут: обзор матча 22 ноября 2009
Сток Сити
22.11.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Портсмут
74'
Р. Фуллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Портсмут
Замена
Т. Шанли
️️️️
Р. Фуллер
Замена
Д. Вебер
️️️️
Х. Маллинс
ГОЛ! 1:0!
Р. Фуллер
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
А. Диндан
Желтая карточка
Х. Маллинс
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
С. Диао
Замена
М. Сидибе
️️️️
Д. Битти
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
М. Браун
Пенальти не реализован!
К. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
5
Рори Делап
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
17
Майкл Браун
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
27
Нванкво Кану
ЦФ
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Портсмут
15
Антти Микко Ниеми
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
19
Данни Вебер
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
4
Коллинс
6
Хут
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
15
Диао
5
Делап
19
Фуллер
44
Битти
4-3-1-2
12
Эшдаун
36
Уилсон
4
Кабуль
26
Бен-Хаим
6
Хрейдарссон
17
Браун
8
Маллинс
23
О'Хара
27
Боатенг
0
Диндан
27
Кану
15
Диао
11
Лоуренс
11
Лоуренс
15
Диао
44
Битти
11
Сидибе
11
Сидибе
44
Битти
19
Фуллер
9
Шанли
9
Шанли
19
Фуллер
8
Маллинс
19
Вебер
19
Вебер
8
Маллинс
0
Диндан
10
Пикьонн
10
Пикьонн
0
Диндан
Остались в запасе
Сток Сити
Портсмут
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
15
Антти Микко Ниеми
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
Главный тренер
Пол Харт
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Остались в запасе
15
Антти Микко Ниеми
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Пол Харт
Статистика матча Сток Сити - Портсмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Портсмут
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+