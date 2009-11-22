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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Сарагоса
Малага - Сарагоса: обзор матча 22 ноября 2009
Малага
22.11.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сарагоса
74'
И. Гонсалес
49'
Эвертон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Сарагоса
Замена
Вальдо
️️️️
А. Луке
Желтая карточка
Ф. Форестьери
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Апоньо
Желтая карточка
Р. Пулидо
Желтая карточка
А. Луке
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Габи
️️️️
Л. Понцио
ГОЛ! 1:1!
И. Гонсалес
Замена
А. Эррера
️️️️
Х. Лопес
Желтая карточка
Дуда
Красная карточка
Велигтон
Замена
️️️️
Д. Торибио
Замена
Дуда
️️️️
Хуанито
Желтая карточка
Х. Паредес
Желтая карточка
Х. Паредес
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Эвертон
Желтая карточка
Л. Понцио
12'
Замена
Эвертон
️️️️
Х. Арисменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
32
Апоньо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
8
Фернандо
ЦП
5
Альберт Луке
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
0
Марко Бабич
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Малага
13
Роберто
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Габи
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
4-4-2
78
Мунуа
8
Мтилига
88
Гонсалес
3
Велигтон
18
Гамес
32
Апоньо
6
Торибио
8
Фернандо
24
Хуанито
11
Обинна
5
Луке
4-4-1-1
1
Лопес Вальехо
0
Пулидо
6
Гони Байо
3
Паредес
3
Павон
0
Бабич
23
Понцио
21
Агилар
7
Лафита
7
Хорхе Лопес
14
Арисменди
24
Хуанито
17
Дуда
17
Дуда
24
Хуанито
5
Луке
23
Вальдо
23
Вальдо
5
Луке
7
Хорхе Лопес
21
Эррера
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
23
Понцио
14
Габи
14
Габи
23
Понцио
14
Арисменди
26
Эвертон
26
Эвертон
14
Арисменди
Остались в запасе
Малага
Сарагоса
13
Роберто
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
14
Набиль Баха
АП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
14
Набиль Баха
АП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
Статистика матча Малага - Сарагоса
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
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