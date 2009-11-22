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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Дженоа
Ливорно - Дженоа: обзор матча 22 ноября 2009
Ливорно
22.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
21'
К. Лукарелли
90'
Н. Пульцетти
63'
Д. Кришито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Дженоа
ГОЛ! 2:1!
Н. Пульцетти
Замена
Р. Пертиконе
️️️️
Ф. Галанте
Желтая карточка
К. Лукарелли
Желтая карточка
Д. Место
Замена
Л. Витале
️️️️
Моцарт
Замена
С. Флоккари
️️️️
Э. Креспо
ГОЛ! 1:1!
Д. Кришито
Замена
Р. Палладино
️️️️
Р. Паласио
Желтая карточка
Ф. Галанте
Желтая карточка
Д. Кришито
Замена
Ф. Галанте
️️️️
Л. Мильонико
Замена
Д. Скулли
️️️️
Ф. Модесто
ГОЛ! 1:0!
К. Лукарелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
4
Антонио Филиппини
ЦП
24
Моцарт
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Фабио Галанте
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
15
Гастон Келлерино
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
27
Леонардо Териджи
ЦЗ
88
Иван Фатич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-5-1-1
0
Де Лучия
5
Кнежевич
87
Диниз
13
Мильонико
5
Бергвольд
4
Филиппини
24
Моцарт
14
Моро
87
Кандрева
56
Пульцетти
99
Лукарелли
3-2-3-2
32
Амелия
16
Боккетти
20
Бьява
4
Кришито
27
Место
24
Моретти
7
Росси
0
Сапатер
32
Модесто
9
Креспо
8
Паласио
13
Мильонико
6
Галанте
6
Галанте
13
Мильонико
Галанте
2
Пертиконе
2
Пертиконе
Галанте
24
Моцарт
3
Витале
3
Витале
24
Моцарт
8
Паласио
17
Палладино
17
Палладино
8
Паласио
32
Модесто
10
Скулли
10
Скулли
32
Модесто
9
Креспо
10
Флоккари
10
Флоккари
9
Креспо
Остались в запасе
Ливорно
Дженоа
15
Гастон Келлерино
ЦФ
5
Давиде Маркини
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
27
Леонардо Териджи
ЦЗ
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
15
Гастон Келлерино
ЦФ
5
Давиде Маркини
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
Остались в запасе
27
Леонардо Териджи
ЦЗ
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ливорно - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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