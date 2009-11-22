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Тоттенхэм - Уиган Атлетик
Тоттенхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 22 ноября 2009
Тоттенхэм
22.11.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
9 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
9'
П. Крауч
51'
Д. Дефо
54'
Д. Дефо
60'
Д. Дефо
64'
А. Леннон
70'
Д. Дефо
87'
Д. Дефо
88'
Д. Бентли
90+3'
Н. Кранчар
58'
П. Шарнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Уиган Атлетик
ГОЛ! 9:1!
Н. Кранчар
Пас отдал
Д. Бентли
+3
ГОЛ! 8:1!
Д. Бентли
ГОЛ! 7:1!
Д. Дефо
Замена
В. Чо
️️️️
М. Мелхиот
Замена
Д. Дженас
️️️️
У. Паласиос
Замена
С. Бассонг
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Замена
Д. Бентли
️️️️
А. Леннон
ГОЛ! 6:1!
Д. Дефо
Пас отдал
В. Чорлука
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Х. Томас
ГОЛ! 5:1!
А. Леннон
Пас отдал
П. Крауч
ГОЛ! 4:1!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Леннон
ГОЛ! 3:1!
П. Шарнер
Пас отдал
У. Родальега
ГОЛ! 3:0!
Д. Дефо
Пас отдал
М. Доусон
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Леннон
Желтая карточка
Н. Кранчар
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
А. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Джермейн Дефо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
(К)
ПЗ
23
Уго Родальега
ЛП
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
20
Пауль Шарнер
АП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
6
Вон-Хе Чо
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
39
Вудгейт
20
Доусон
14
Чорлука
19
Кранчар
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
12
Леннон
9
Дефо
15
Крауч
4-4-1-1
43
Киркленд
25
Мелхиот
17
Бойс
19
Брамбл
3
Эдман
28
Н'Зогбиа
6
Томас
17
Диаме
23
Родальега
20
Шарнер
9
Скотланд
32
Ассу-Экотто
4
Бассонг
4
Бассонг
32
Ассу-Экотто
8
Паласиос
16
Дженас
16
Дженас
8
Паласиос
12
Леннон
21
Бентли
21
Бентли
12
Леннон
6
Томас
16
Гомес
16
Гомес
6
Томас
25
Мелхиот
6
Чо
6
Чо
25
Мелхиот
Остались в запасе
Тоттенхэм
Уиган Атлетик
13
Бэн Олнвик
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
7
Робби Кин
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
12
Майк Поллит
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
7
Робби Кин
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Тоттенхэм - Уиган Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:55 (прямая)
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